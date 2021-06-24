شقيق الوزني للمبعوثة الأممية: تتفرجون على المتظاهرين وهم يقتلون بدم بارد

2021/06/24 | 22:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شقيق الناشط الراحل إيهاب الوزني

للمبعوثة الأممية جينين بلاسخارت التي

زارت منزل الراحل الوزني في كربلاء،:

سنة ونصف تتفرجون على المتظاهرين وهم

يقتلون بدم بارد بشتى أنواع الأسلحة

والاعتدة السكاكين و

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