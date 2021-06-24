الكاظمي يكشف موعد إنجاز الربط الكهربائي مع دول الخليج

2021/06/24 | 22:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الخميس، أن الحكومة الحالية جاءت بعد 17

عاماً من الفوضى والفساد، مؤكداً أنه

اختار طريق احتواء الجميع للوصول إلى

إقامة انتخابات ببيئة آمنة، فيما أشار

الى أن الربط الكهر

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