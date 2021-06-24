سفير العراق يقيم حفلا تابينيا للراحل احمد راضي بعمان

2021/06/24 | 22:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام السفير العراقي في الاردن حيدر

العذاري مساء اليوم الخميس في فندق

الرويال في عمان حفل تأبين للكابتن أحمد

راضي، في ذكرى وفاته الأولى.

واستذكر العذاري خلال حفل التأبين،

الذي شارك فيه السفير القطري في

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