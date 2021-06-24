رئيس وزراء باكستان يشعل موجة غضب بسبب تصريحاته عن النساء ضحايا الاغتصاب

2021/06/24 | 22:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الخميس، غضب منظمات تنشط في الدفاع عن حقوق النساء، بعدما قال إن ضحايا عمليات الاغتصاب "قليلات الاحتشام".

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