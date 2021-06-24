2021/06/24 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، اليوم الخميس، نداء عاجلا إلى شيوخ عشائر المحافظة لنزع فتيل ازمة جديدة.وقال الخفاجي في بيان على صفحته الشخصية وتابعه “المركز الخبري الوطني” “نداء الى شيوخ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نداء عاجل من محافظ ذي قار إلى شيوخ عشائر المحافظة المركز الخبري الوطني.

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