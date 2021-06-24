النهضة الثقافية عندما يفخرالرجل العربى أن زوجته أو ابنته راقصة - منى حلمي

2021/06/24 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي فى أفلامنا العربية ، يحدث دائما هذا الحوار : الأب فى غضب واستنكار : " رقاصة ..



انت اتجننت ؟ ...



انت عايز تفضحنا ؟؟ رقاصة ؟؟ ابنى أنا يتجوز رقاصة فى كباريه ؟ ..



والأم فى استهجان وسخرية : " يادى الجُرسة اللى جاتلنا على آخرالزمن ، تدخل بيتنا رقاصة تبقى مرات ابنى ، ليه يارب تبتلينا بالمصيبة دى ؟ ".



ويقول الابن فى محاولة لتخفيف الأمر ، واضفاءالشرعية الأخلاقية والدينية والثقافية عليه : " دى ......





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