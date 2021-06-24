2021/06/24 | 23:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت نقابة الفنانين العراقيين فرع كركوك، وبالتنسيق مع مديرية شباب ورياضة كركوك معرضا للفنون التشكيلية للمبدعين الشباب.

وضم المعرض الذي اقيم علی قاعة مديرية شباب كركوك لوحات تشكيلية رسمت بانامل مجموعة من المبدعين والمبدعات بمختلف القوميات والاطياف.

وعلى هامش المعرض جری تكريم الفنانين المشاركين في المعرض التشكيلي والفنانين المسرحيين والسينمائيي ، من بينهم فرقة مسرح هوار لمشاركتهم في مهرجان قرطاج للمسرح المونودرامي في تونس بمسرحية (أحترق كالعنقاء) وفرقة المسرح الحديث في كركوك لمشاركتهم في مهرجان العراق للمسرح الشبابي الخامس وحصولهم على جائزة افضل ممثلة في المهرجان بمونودراما (المثابرة).

وفي هذا السياق قال الفنان هشام ناظم رئيس نقابة الفنانين العراقيين فرع كركوك في تصريح خص به PUKmedia ان المعرض الفني التشكيلي اشترك فيه مجموعة من الفنانين والفنانات المبدعين والمبدعات ليؤكدوا خلال لوحاتهم التعايش السلمي بين مكونات كركوك، لافتا الی ان فرع النقابة كرم خلال الحفل الفني هؤلاء الفنانين وكذلك عدد من المسرحيين الذين لعبوا ادوارا لايستهان بها من اجل رفع اسم كركوك محليا و دوليا.

PUKmedia كركوك / رزكارشواني

‌

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك .. افتتاح معرض فني وتكريم مسرحيين مبدعين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك .. افتتاح معرض فني وتكريم مسرحيين مبدعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).