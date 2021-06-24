محافظ ذي قار يوجه نداءً إلى العشائر: انزعوا فتيل هذه الأزمة

2021/06/24 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

وجه محافظ ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الخميس، نداءً الى شيوخ وعقلاء ذي قار، لنزع فتيل الازمة في المحافظة.

وقال الخفاجي في منشور له على الفيسبوك، "يحدث الآن تعرض من قبل المعتصمين على مصفى ذي قار في محاولات لأقتحام المصفى"، مبينا ان "القوات الأمنية تمنع أقتحام وغلق المصفى".

ودعا محافظ ذي قار "جميع الشيوخ للتوجه لسحب ابناء عشائرهم وتطويق الازمة"، مشيرا الى ان "المتظاهرين والقوات الأمنية هم أبناؤنا ولا اتمنى أن يلحق أذى بأي منهم".

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