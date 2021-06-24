مكافحة المخدرات تنفذ حملة واسعة في عموم العراق وتعتقل العشرات

2021/06/24 | 23:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، القبض على ( 32 ) متهما بمناطق مختلفة من البلاد.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمكن قسم مكافحة مخدرات البصرة من القبض على ( 7 ) متهمين، وفي نينوى على ( 6 ) متهمين، وفي المثنى على …

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