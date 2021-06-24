داعش يستهدف احدى الكاميرات الحرارية جنوب كركوك

2021/06/24 | 23:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/اعلن مصدر امني ، عن تعرض نفذه عناصر داعش الارهابي استهدف احدى الكاميرات الحرارية جنوب كركوك .وقال مصدر امني ان داعش استهدف احدى نقاط اللواء الـ ٢٠ التابع الى الفرقة الخامسة شرطة اتحادية في قاطع داقوق جنوب كركوك اسفر عن اضرار في الكاميرا الحرارية للنقطة ./انتهى

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