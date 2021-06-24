الكاظمي: الحكومة لديها ثلاثة اهداف متمثلة بالانتخابات وفرض هيبة الدولة واعادة الثقة الى القوات الأمنية

2021/06/24 | 23:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان التقرير الحكومي أعد من قبل خبراء بينهم دوليون.واوضح في لقاء متلفز ان الحكومة لديها ثلاثة اهداف متمثلة بالانتخابات وفرض هيبة الدولة واعادة الثقة الى القوات الأمنية./انتهى9

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