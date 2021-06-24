الكاظمي: ورقة الإصلاح قللت الاعتماد على النفط ولن نتوقف عن محاربة الفساد

2021/06/24 | 23:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن ورقة الإصلاح قللت من الاعتماد على النفط إلى 70%، وفيما أشار إلى استمرار الحكومة في محاربة الفساد، بين أن الربط الكهربائي مع دول الخليج سينجز في العام 2022.وقال الكاظمي في مقابلة خاصة على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن "الحكومة الحالية جاءت بعد 17 عاماً من الفوضى والفساد"، لافتا الى أن "الحكومة الحالية أتت لحقن دماء العراقيين".وأضاف: "واجهنا سنة من التحديات ومحاولات عرقلة الإصلاح"، مؤكدا "كان هناك توتر يريد أن يجعل العراق ساحة للصراع بين الدول".وتابع: "كان هناك صواريخ على البعثات لتصعيد الموقف والذهاب للفوضى"، مبينا أن "تشرين قدمت أكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحى".وأوضح: "اخترنا تحقيق مطالب المتظاهرين والمرجعية والقوى السياسية والتركيز على الانتخابات، كما اخترت طريق احتواء الجميع للوصول إلى إقامة انتخابات ببيئة آمنة"، مؤكدا "اتخذنا قرارات شديدة والعراق يحتاج لإعادة بناء الدولة".ومضى بالقول: "نريد إصلاح البلاد"، موضحا أن "التقرير الحكومي أعد من قبل خبراء بينهم دوليون".وأشار رئيس الوزراء الى أن "الانتخابات مطلب الشعب والمرجعية والقوى الشعبية والأحزاب".وبين: أن "الربط الكهربائي مع دول الخليج سينجز في العام 2022"، لافتا الى أن "ملف الكهرباء يحتاج إلى إعادة هيكلة وترتيب من جديد".وتابع: "لدينا مشروع لبناء 43 مستشفى في عموم البلاد".وأكد الكاظمي: "نفذنا أكثر من 30 ألف مذكرة اعتقال"، مبينا أن "العراق استعاد حضوره الدولي والإقليمي ونعمل على أن يكون نقطة التقاء".وحول الورقة البيضاء ذكر رئيس الوزراء: أن "ورقة الإصلاح قللت الاعتماد على النفط إلى 70%"، منوها بأن "كثيرا من قرارات الموازنة تم تغييرها في البرلمان وهي خارج صلاحياته".وواصل القول: إن "هناك خللا كبيرا في الموازنة وننتظر من المحكمة الاتحادية قراراً لتصحيحه"، موضحا أن "إجراءات الحكومة لدعم الفقراء بعد رفع سعر الصرف تم تغييرها في البرلمان".ولفت الكاظمي الى أنه "لا نحتاج إلى الدخول في حرب أهلية وخسارة دماء كثيرة"، مؤكدا أن "الفساد والمحسوبية تسببا بسقوط الموصل".وتابع: أن "لجنة مكافحة الفساد تعرضت للتشويه، ولن نتوقف عن محاربة الفساد".وأشار الى أن "مشروع بسماية توقف بسبب مشاكل حقيقية بينها الأقساط المبالغ بها"، مبينا أن "شركات عملاقة ستنفذ مشروع الرفيل".ومضى بالقول: إن "أكثر من 500 ألف قطعة أرض ستوزع على جميع الشرائح"، مؤكدا "سنزور طهران بعد تشكيل الحكومة الإيرانية".وبين رئيس الوزراء: أن "ما قدمناه إلى اقليم كردستان سلفة وليس ميزانية لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم".

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