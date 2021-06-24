الحماية الاجتماعية: تشكيل فريق من ثلاث جهات لفرز المتسولين المستحقين لراتب الشبكة

2021/06/24 | 23:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة الحماية الاجتماعية أحد تشكيلات وزارة العمل، اليوم الخميس، أن شمول أعداد جديدة براتب شبكة الحماية الاجتماعية يتوقف على تحرك الوزارة نحو مجلسي الوزراء والنواب، فيما أشارت إلى تشكيل فريق من ثلاث جهات لفرز المتسولين المستحقين لراتب الشبكة.وقالت مدير عام الدائرة ذكرى عبد الرحيم للوكالة الرسمية إن “جميع فرق وزارة العمل تقوم […]

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