الكاظمي عن لغط ’سلفة الإقليم’: محاولات تشويه وتلاعب بمشاعر المواطنين

2021/06/24 | 23:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، طبيعة المبالغ المقدمة إلى إقليم كردستان، مؤخراً، مشيراً إلى أنها "سلفة" مقدمة إلى الإقليم.

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وقال الكاظمي في حوار اجراه معه الزميل كريم حمادي تابعه "ناس"، (24 حزيران 2021) إن "الشعب الكردي شعبنا، ونحن لم ندفع موازنة للإقليم بل دفعنا سلفة لتسديد رواتب موظفي الإقليم".

وأضاف، أن "هذه سلفة تستقطع عن طريق حسابات بعد أن يقوم ديوان رقابة الإقليم والاتحادية بجرد الحسابات، وستكون هناك مقاصة".

وتابع، "البعض تحدث عن أن الحكومة الاتحادية دفعت استحقاقات كردستان من الموازنة الاتحادية، وهذه محاولات تشويه انتخابية للتلاعب بمشاعر المواطنين".

وأشار إلى أنه "أنا لا افرق بين حزب وآخر، واشيد بالقوى التي تدعم العراق"، مبينا "لم اشكل احزاباً خلف الكواليس، والغرف المظلمة ولت ورحل وقتها، وليس لدي حزباً ولم اقم بتأسيس حزب".

وأضاف، "كل القوى السياسية اعتبرها احزابي وأنا ادعم الجميع، حتى بعض من يحاول ان ينغص العلاقة، وحتى مع اعدائي اتعامل بحسن النية".

ولفت إلى أن "المشاكل السياسية والتحديات تمنعني من العمل في الصحافة وهذا الامر يحزنني واعتبره جرحاً كبيراً".

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