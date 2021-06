قتلى ومفقودين.. فيديو صادم يرصد انهيار مبنى في امريكا

2021/06/24 | 23:21 - المصدر: NRT عربية

أكد مسؤولو الإنقاذ في مقاطعة "ميامي ديد" بولاية فلوريدا أن شخصا واحدا على الأقل قُتل، فيما لا يزال آخرون محاصرين بعد انهيار مبنى سكني بشكل جزئي في وقت مبكر من صباح الخميس.

ويقع المبنى السكني، المطل على المحيط الأطلسي، في شمال منطقة ميامي بيتش السياحية، ويتكون من 12 طابقا.

وأظهرت لقطات يبدو أنها مأخوذة من كاميرا مراقبة اللحظات الأولى لانهيار المبنى الذي تم بناؤه عام 1981 ويضم أكثر من 130 وحدة.

وقالت عمدة مقاطعة ميامي ديد دانييلا ليفين كافا إن حوالي نصف الوحدات انهارت.

وذكر مسؤولون أن المئات من رجال الإطفاء والإنقاذ فتشوا أطنانا من الأنقاض للعثور على ناجين، مشيرين إلى أن نحو 51 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين وكانوا يعيشون في المبنى.

Catastrophic building collapse in Surfside (Miami Beach) this morning #miamibuildingcollapse pic.twitter.com/hdTYpmgnFV

— Carlos Delgado (@cdscippa12) June 24, 2021

Authorities in South Florida were responding early Thursday to a "partial building collapse," the Miami-Dade Fire Rescue said.



The scene is in Surfside, a few miles north of Miami Beach.



https://t.co/1mZcItXpzS pic.twitter.com/vz9LV40Ipt

— CNN (@CNN) June 24, 2021

