“سبايدرمان” صافح البابا فرنسيس في الفاتيكان

2021/06/24 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البابا فرنسيس يصافح شاباً متنكراً في زي “سبايدرمان” في الفاتيكان في 23 حزيران/يونيو 2021 © اعلام الفاتيكان/ا ف ب Handout الفاتيكان (أ ف ب) – صافح بطل الشرائط المصورة “سبايدرمان ” (الرجل العنكبوت) البابا فرنسيس الأربعاء خلال مقابلته العامة التقليدية مع المؤمنين في ساحة القديس داماسو بالفاتيكان مما أثار حماسة الجمهور.وانتظر الرجل […]

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