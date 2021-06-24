ما الذي جعل  بايدن ان يعلن أنه “يوم حزين” لحرية الصحافة ؟

2021/06/24 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن, 24-6-2021 (أ ف ب) – اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه “يوم حزين لحرية الإعلام في هونغ كونغ والعالم” بعدما أُرغمت صحيفة “آبل ديلي” المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ على التوقف عن الصدور بسبب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين.وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض “لقد وصل القمع المكثف من […]

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