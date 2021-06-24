عشرات المفقودين وقتيل إثر انهيار جزئي لمبنى سكني في ولاية فلوريدا الأميركية

2021/06/24 | 23:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قتل شخص فيما لا تزال السلطات تبحث عن 99 مفقودا إثر انهيار جزئي لمبنى سكني قرب ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية على ما قال قائد الشرطة في ميامي دايد فريدي راميريز، ويخشى أن تكون الحصيلة أعلى بكثير.

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وتم تحديد مكان وجود 53 شخصا إلا أنه لا معلومات عن 99 شخصا آخرين، على ما قال راميريس لوسائل إعلام، وقتل شخص واحد في هذه الكارثة التي لم يعرف سببها حتى الان، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال حاكم ولاية فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة) رون دي سانتيس إنه ينبغي الاستعداد «لأنباء غير سارة».

وانهار المبنى المكون من 12 طابقا جزئيا فجرا مخلفا غبارا غطى صفوفا من المنازل المجاورة.



ومن بين المفقودين كثير من مواطني دول أميركا اللاتينية.

وشمل انهيار جناح كامل من هذا المجمع السكني المطل على المحيط حوالى 55 شقة، وفق السلطات.

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