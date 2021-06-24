الكاظمي : وضعنا خطة في مجلس الوزراء لتوزيع 500 ألف قطعة أرض .. ويكشف الفئات المشمولة

2021/06/24 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وضع خطة في مجلس الوزراء لتوزيع 500 ألف قطعة أرض.وقال الكاظمي : المستهدفون من توزيع قطع الأراضي عوائل الشهداء أولاً، والشرائح الفقيرة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب والصحفيين.واوضح سنعلن عبر موقع الكتروني للتقديم على الأراضي، وسنضع مُحددات الشرائح المستحقة وحسب النقاط التي تجمع سيحصل المتقدمون على قطعة أرض، بعضها سيكون مخدوماً من شوارع وخدمات أخرى.واضاف سأتابع شخصياً الفريق المسؤول عن توزيع الأراضي والفريق المسؤول عن تصميم الموقع الالكتروني، وستكون تجربة مختلفة عن باقي التجارب وسنعلن تفاصيلها بكل شفافية، والتوزيع سيشمل عموم العراق./انتهى9

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