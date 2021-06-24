أخطر الأطعمة في العالم

2021/06/24 | 23:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الأطعمة قد تسبب الموت إذا لم يتم طهيها بالطريقة المناسبة.سمكة فوغو والفاصوليا الحمراء وغيرها.هل جربت أحد هذه الأطعمة من قبل؟

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