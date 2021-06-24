عاجل| الكاظمي: ما قدمناه إلى كردستان سلفة وليس ميزانية لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم 

2021/06/25 | 00:06 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي: ما قدمناه إلى كردستان سلفة وليس ميزانية لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليمالكاظمي: العراق يبحث عن دور للإسهام في استقرار المنطقةالكاظمي: أكثر من 500 ألف قطعة أرض ستوزع على جميع الشرائحالكاظمي: شركات عملاقة ستنفذ مشروع مدينة الرفيلالكاظمي: لن نعمل على تسويق إنتاج الحكومة بل تهمنا النتيجةالكاظمي: مشروع بسماية توقف بسبب مشاكل حقيقية بينها الأقساط المبالغ بهاالكاظمي: نحتاج إلى تشريعات جديدة لمحاربة الفساد والسلاح المنفلتالكاظمي: سنستمر بمحاربة الفسادالكاظمي: لجنة مكافحة الفساد تعرضت إلى ظلم وتشويه كبيرينالكاظمي: هذه الحكومة هي أولى الحكومات الجادة في محاربة الفسادالكاظمي: الفساد والمحسوبية تسببا بسقوط الموصلالكاظمي: لا نحتاج إلى الدخول في حرب أهلية وخسارة دماء كثيرةالكاظمي: يجب إصلاح العلاقة بين القوى السياسية والمجتمعالكاظمي: قرار عدم ترشحي للانتخابات اتخذته منذ اللحظة الأولى لتسنمي رئاسة الحكومةالكاظمي: إجراءات الحكومة لدعم الفقراء بعد رفع سعر الصرف تم تغييرها في البرلمانالكاظمي: الورقة البيضاء حصلت على احترام دولي وستنقذ العراق خلال 5 سنواتالكاظمي: تم تغيير أرقام الموازنة والتلاعب بها في البرلمان وقدمنا طعنا لدى المحكمة الاتحاديةالكاظمي: الحكومات السابقة كانت تنوي رفع صرف الدولار منذ العام 2012الكاظمي: الورقة البيضاء خفضت الاعتماد على النفط بالموازنة إلى 70 بالمئةالكاظمي: قدمنا الورقة البيضاء لأول مرة بعد اعتماد العراق على النفط بنسبة 95 بالمئةالكاظمي: العراق لم يشهد عملية إصلاح اقتصادي منذ أكثر من 50 عاماالكاظمي: العراق استعاد حضوره الدولي والإقليمي ونعمل ليكون نقطة التقاءالكاظمي: البعض حاول التهرب من المسؤولية إزاء ما حدث في انتفاضة تشرينالكاظمي: نفذنا أكثر من 30 ألف مذكرة اعتقال ضد جماعات الجريمة والسلاح المنفلت والمخدراتالكاظمي: الحكومة لديها مشروع لبناء 43 مستشفى في عموم البلاد وتوفير الكفاءات لإدارتهاالكاظمي: ملف الصحة كان يعاني من انهيار المستشفيات تزامنا مع ارتفاع حالات الإصابة بكوروناالكاظمي: ملف الكهرباء يحتاج إلى إعادة هيكلة من جديدالكاظمي: اكتشفنا أن الكثير من مشاريع الكهرباء متوقفة لأسباب تتعلق بالفسادالكاظمي: مشكلة الكهرباء معقدة رغم رصد المليارات لحلها والتي أهدرت بصورة عبثيةالكاظمي: الانتخابات مطلب الشعب والمرجعية والقوى السياسية والأحزابالكاظمي: الحكومة لديها ثلاثة أهداف متمثلة بالانتخابات وفرض هيبة الدولة وإعادة الثقة للقوات الأمنيةالكاظمي: تقرير الأداء الحكومي أثبت نجاحنا في بعض مفاصل البرنامج الحكوميالكاظمي: تقرير الأداء الحكومي كتبه خبراء محليون ودوليون لا تربطهم علاقة بالحكومةالكاظمي: لا نريد مجاملة أي طرف ونحاول إصلاح العراقالكاظمي: اتخذنا قرارات حاسمة لكننا لم نعلن عنها لمنع استغلالهاالكاظمي: الوضع الاقتصادي كان على حافة الانهيار ونجحنا بحمايته والحفاظ عليهالكاظمي: قررنا احتواء الجميع وإطفاء النيران لتوفير بيئة آمنة للانتخاباتالكاظمي: اخترنا تحقيق مطالب المتظاهرين والمرجعية والقوى السياسية والتركيز على الانتخابات

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