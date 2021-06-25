قبيل الانتخابات النيابية.. مرشحون يتخوفون: قد تتأجل

2021/06/25 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت عضو ائتلاف دولة القانون ضحى الحسيني، الخميس، عن قلق يصيب مرشحي الإنتخابات المقبلة لأسباب عديدة.

الحسيني وفي حديث خصت به (بغداد اليوم) قالت إن "جميع المرشحين بما فيهم أعضاء مجلس النواب قلقون ومتخوفون من موضوع وقت الانتخابات فقد تجرى في الوقت المحدد أو يتم تأجيلها".

وأضافت أنه "على الرغم من أن الحكومة والمفوضية العليا للإنتخابات حددت تشرين الأول موعداً لإجراء الإنتخابات النيابية إلا أن الحديث عن تأجيلها يسبب قلقا للمرشحين"، مبينةً أننا "سمعنا بأن هنالك جهات قدمت طعنا لدى المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات وان المحكمة ستنظر بالطعن في شهر آب القادم ونعتقد أن أي قرار من الاتحادية سيصدر لصالح مقدم الطعن سيؤدي إلى تأجيل الإنتخابات".

وأشارت الحسيني إلى ان "المرشحين لم يباشروا بفتح مكاتب لهم أو يهيئوا جماهيرهم للإنتخابات بسبب هذا التخوف".

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