الكاظمي يكشف عن عزم الحكومة توزيع أكثر من 500 ألف قطعة أرض

2021/06/25 | 00:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن عزم الحكومة توزيع أكثر من 500 ألف قطعة أرض سكنية.وقال الكاظمي في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي، إن “أكثر من 500 ألف قطعة أرض ستوزع بين جميع الشرائح”.وأضاف أن “مشروع بسماية توقف بسبب مشاكل حقيقية بينها الأقساط المبالغ بها”، مشيراً الى أن “شركات عملاقة ستنفذ مشروع الرفيل”.ولفت الكاظمي الى أن “ما قدمناه إلى كردستان سلفة وليس ميزانية لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم”.

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