2021/06/25 | 00:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت خدمة "Downdetector"، مساء الخميس، بتسجيل عطل في عمل موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.وأوضح الموقع أن أكبر عدد من المشتكين بسبب العطل في عمل "إنستغرام" تم رصدها في كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا.وتحدث المستخدمون عن مشاكل في تحميل شريط الأخبار والدخول إلى حساباتهم في المنصة وفتح الموقع الإلكتروني.المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عطل في عمل "إنستغرام") نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عطل في عمل "إنستغرام") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).