رئيس وزراء العراق: تلقينا دعوة لزيارة طهران وسنبحث التوقيت المناسب

2021/06/25 | 00:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجّه له دعوة لزيارة طهران، مؤكداً "وسنبحث عن فرصة وتوقيت صحيح لتلبية الدعوة".وصرح الكاظمي، اليوم الخميس، بأن هناك من يتمنى فشل علاقة العراق مع دول العالم، معلقاً على …

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