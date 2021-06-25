داعش يهاجم الشرطة الاتحادية واستشهاد خمسة عناصر جنوب كركوك / موسع

2021/06/25 | 00:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني ،عن استشهاد خمسة من عناصر الشرطة الاتحادية جنوب كركوك .وقال المصدر ان عصابات داعش الارهابي تعرضت على نقطة تابعه الى الفوج الثاني ضمن اللواء العشرين التابع الى الفرقه الخامسة شرطه اتحادية ،بنيران مباشرة بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة،بعدها تمت مشاهدتهم من قبل النقطه واطلاق اربع قنابر هاون ،حيث لاذوا بالفرار،وبعد نصف ساعه تقريبا عادت العصابات الارهابيه وتعرضت على نفس النقطة،وادى التعرض الى استشهاد خمسة منتسبين من افراد النقطة المذكورة واحتراق عجلة نوع(همر) بالقرب من قرية شبيجه سعود الواقعه غرب قضاء داقوق جنوب كركوك 45كم ./انتهى

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