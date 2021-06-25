2021/06/25 | 00:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يهاجم الشرطة الاتحادية واستشهاد خمسة عناصر جنوب كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يهاجم الشرطة الاتحادية واستشهاد خمسة عناصر جنوب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).