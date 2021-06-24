تقرير يتهم دولا إسلامية بـ

2021/06/25 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مشروع الأويغور لحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية "أوكسوس" تقريرا، تعكس البيانات التي قدمها توسع الحملة العالمية ضد الأويغور، وانتشارها من وسط وجنوبي آسيا لتصل الشرق الأوسط وأوروبا، بالإضافة إلى جنوبي شرقي آسيا، وفقا لما نقل موقع "راديو أوروبا الحرة".

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