2021/06/25 | 00:38 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر عراقي لـRT: انسحاب لواء "أنصار المرجعية" وفرقة "الإمام علي" من استعراض الحشد الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/25 | 00:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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