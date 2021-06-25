إخماد حادث حريق في مخزن للإطارات جنوب شرق بغداد

2021/06/25 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس داخل بناية متعددة الطوابق متخذة مخازن ومحلات لتجارة الإطارات في منطقة الكرادة مجمع مشن جنوب شرق بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني انها "طوقت وعزلت النيران واستعانة بعجلة السلم لتعجيل السيطرة واخماد النيران لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر وسط البناية التجارية بعد ان اضطرت الى كسر الاقفال المؤصدة لتتمكن من انهاء الحادث بشكل تام دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وأشارت الى انه "تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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