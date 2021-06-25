2021/06/25 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ظهر مساء الخميس، قمر "الفراولة" في سماء تركيا وسوريا بظاهرة فلكية ساحرة.

ويصادف اليوم ظهور آخر قمر عملاق خلال هذا العام والجميل في الموضوع ان موعد ظهور قمر الفراولة هو الليلة أيضا، أي ان قمر اليوم هو قمر الفراولة العملاق.

واسباب التسمية للقمر العملاق لانه يكون في وضع البدر وفي أقرب نقطة له إلى الأرض، اما قمر الفراولة يكون عندما يتزامن ظهور البدر في موسم حصاد فاكهة الفراولة.

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