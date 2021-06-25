حكومة بينيت-عباس،ابنة الانتهازية والالتباس - جواد بولس

2021/06/25 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس حكومة بينيت-عباس، ابنة الانتهازية والالتباسعلى الرغم من مرور شهر تقريبًا على اعلان يائير لابيد عن نجاحه بتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة وحصولها على الدعم من قبل الحركة الاسلامية الجنوبية، لا نستطيع أن ندّعي بأن مشاعر سخط المواطنين العرب على هذه الحكومة بارزة للعيان بشكل لا يقبل المناقشة والتأويل؛ ولا أن ندّعي بأن معارضة "الشارع" العربي، داخل اسرائيل، لقرار دعمها من قبل الدكتور منصور عباس وزملائه ......





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