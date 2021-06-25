زواج - أكرم شلغين

2021/06/25 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أكرم_شلغين أصبح الصوت العالي الخارج من الشقة السكنية لتلك الأسرة جزءا من طقوس الصباح والظهيرة والمساء فالأب يشتم وكأنه يريد أن يسمع الجار السابع والأم تتلقى ذلك وهي تنظر لابنتيها ولطفلها بتعابير مختلفة ومتناقضة فتبدو تارة وكأنها تحزن على ما هم جميعا به وأخرى تبدو وكأنها تلوم وجودهم على مصيبتها..



والجمهور المستمع عنوة كان قوامه من كل ممن عاش في ذلك الحي الشعبي.



ولسبب ما كان الزوج يكرر سؤاله الإخباري أكثر منه ......





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