الانحلال السياسي في مصر - ياسين المصري

2021/06/25 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_المصري عالم الاجتماع البولندي، والأستاذ بجامعة "ليدز" البريطانية، الراحل: ”زيجمونت باومان“ (1925 - 2017)، قدَّم فهمه لواقع المجتمعات البشرية المعاصر بأبعاده المختلفة والمعقدة، من خلال ثمانية كتب عن ”السيولة“ في ”الحداثة، الحياة، الحب، الأخلاق، الأزمنة، الخوف، المراقبة والشر“، وشرح في أولها وهو كتاب "الحداثة السائلة" (ترجمة الدكتور حجاج أبو جبر وتقديم الدكتورة هبة رؤوف عزت، من إصدارات الشبكة العربية للأبح ......





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