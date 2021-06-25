الدفاع المدني تخمد حريقا في مخزن للإطارات جنوب شرق بغداد

2021/06/25 | 00:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت مديرية الدفاع المدني، اخماد حادث حريق في مخزن للإطارات جنوب شرق بغداد.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع في وقت متأخر من مساء الخميس داخل بناية متعددة الطوابق متخذة مخازن ومحلات لتجارة الإطارات في منطقة الكرادة مجمع مشن جنوب شرق بغداد" .واضاف، ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران واستعانة بعجلة السلم لتعجيل السيطرة واخماد النيران لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر وسط البناية التجارية، بعد ان اضطرت الى كسر الاقفال المؤصدة لتتمكن من انهاء الحادث بشكل تام دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية" .واشار الى انه "تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر" .

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