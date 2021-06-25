فلسطين تبلغ نهائيات كأس العرب

2021/06/25 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحق المنتخب الفلسطيني بركب المتأهلين إلى نهائيات مسابقة كأس العرب في كرة القدم، بعدما أثقل شباك منتخب جزر القمر 5-1، الخميس، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد جاسم بن حمد ضمن الدور التمهيدي المؤهل.

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