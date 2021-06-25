الكاظمي: رفعنا سعر الصرف والبرلمان العراقي تلاعب بموازنة 2020-2021

2021/06/25 | 01:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صرح مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، بأن الكثير من قرارات الموازنة تم تغييرها في البرلمان وتم التلاعب في موازنة 2020-2021، وأن هناك من لا يرغب بأن تنجح الحكومة.وقال الكاظمي، اليوم الخميس، إن الحكومة تقدمت بطعن على الموازنة أمام …

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