رئيس حكومة العراق: سحبنا ألفين ترخيص استثمار وهمي.. والشركات تتعرض للابتزاز

2021/06/25 | 01:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكر مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، أن حكومته نجحت في سحب أكثر من ألفين ترخيص استثمار وهمي، مُنحت منذ عشر سنوات ولم يتم بناء طوبة "طابوقة" واحدة .وطالب الكاظمي، اليوم الخميس، الشركات المستثمرة التي قد تتعرض إلى ابتزاز أن تقدم للحكومة …

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