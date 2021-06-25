هجوم يستهدف رتلاً للشرطة الاتحادية في كركوك

2021/06/25 | 01:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بتعرض رتل للشرطة الاتحادية لهجوم مسلح في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هجوماً مسلحاً استهدف رتلاً لعناصر الشرطة الاتحادية في وادي الشاي بكركوك".

وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن ضحايا لم يعرف عددهم بعد".

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