الكونغرس وإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق

2021/06/25 | 01:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب الأميركي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق، الذي منحه الكونغرس الأميركي للرئيس جورج بوش عام 2002.هل ستتأثر العلاقات الأميركية العراقية، وكيف سيكون الدعم في محاربة الإرهاب؟ التفاصيل في هذه الحلقة.

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