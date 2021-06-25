2021/06/25 | 01:39 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي على استمرار دعم فرنسا للعراق بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

مادة اعلانية

وأضافت في اجتماع لها مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في مقر وزارة الجيوش الفرنسية بباريس، أن قوى سياسية تحاول إبعاد القوات الأجنبية في العراق، مشيرة إلى أن فرنسا جزء من قوات التحالف وأن استمرار تواجدها مرتبط بتجنب الهجمات المتكررة ضد قوات التحالف.

كما أعربت عن رغبة باريس العارمة بتطوير التعاون بين البلدين بحكم العلاقة التاريخية، مذكرة بمبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبغداد والتي تؤكد على تعزيز سيادة العراق والعمل معاً للحفاظ عليها وتقويتها.

تأهيل الجيش

في سياق متصل، شددت الوزيرة الفرنسية على أن بلادها لديها رغبة كبيرة لإعادة تأهيل قدرات الجيش العراقي بعد دحر تنظيم تنظيم داعش الإرهابي.

وزيرة الجيوش الفرنسية والحلبوسي

كما حملّت بارلي الحلبوسي رسائل عديدة للعراق مفادها أن فرنسا ستستمر بدعمها وتعاونها مع العراق بمختلف المجالات، أهمها التعاون العسكري والأمني حيث وافقت على تزويد العراق بمنظومة رادارات متطورة وطائرات هليكوبتر لأغراض قتالية.

وتعهدت أيضاً بتدريب قوات الجيش والشرطة لتمكين العراق من بناء جيشه القوي وحصر السلاح بيد الدولة.

يذكر أن هذا الاجتماع الذي عقد بين رئيس مجلس النواب العراقي ووزيرة الجيوش الفرنسية هو آخر نشاطات لزيارة الحلبوسي إلى باريس التي استمرت 3 أيام، وبحث فيها محاور أساسية اقتصادية وسياسية و أمنية عسكرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا: أطراف سياسية تحاول إبعاد القوات الأجنبية بالعراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا: أطراف سياسية تحاول إبعاد القوات الأجنبية بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).