مقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة في كركوك

2021/06/25 | 01:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رتلاً للشرطة الاتحادية تعرض لانفجار عبوة في وادي الحمامات بمحافظة كركوك".

وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن مقتل خمسة عناصر من الرتل".

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