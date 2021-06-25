روسيا تندد بـ

2021/06/25 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت روسيا، الخميس، سفيرة بريطانيا باستنكارها "الشديد" بسبب تصرف السفينة البريطانية "الخطر" قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، والتي قالت موسكو إنها وجهت إليها طلقات تحذيرية لدخولها المياه الإقليمية الروسية.

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