القصيدة الحلزونية ،،،،،،، - منصور الريكان

2021/06/25 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان حين تهرب القصيدة أدور لأبحث عن مخرجٍ وأستمر بالبحث عما ينوب وما يستترْتجرجرني الذكريات لأحبابنا الفقراء والطيبينْولكنني على المهل يستوقفني المشعوذين والمرابين وسر الكراسي العاهرةْوأقرأ أفعال بني ناكد التي دمرتنا وغزت كل أعمالنابالمدينة الأماني حرفوها وداسها الجند عند مكمن عري الخليفةْوكيف تسير أحوالهم بالرياءْمن هراءٍ لأيامنا التي أصابها الجدب من خواء النكايات في الزمن الر ......





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