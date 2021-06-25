الفيلسوف نيتشه: العبيد وأخلاق العبيد (كيف ظهرت أخلاق العبيد وفرضت نفسها عالميا؟) - محمد الهلالي

2021/06/25 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الهلالي "اكتشف فريدريك نيتشه Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) نصا مكتوبا باللغة السنسكريتية هو "قوانين مانو Manou"، واستعار منه كلمة "تشاندالا" (Tschandala) التي استعملها كثيرا.



وإذا كان من المؤكد أن الترجمة التي توفرت لديه آنذاك لم تكن لها قيمة كبيرة، فلقد كان كافيا (فيما يخص ما قدمته له تلك الترجمة) أن يعتقد أنه عثر على تصورات سبق له أن تعرف عليها وبلورها فيما قبل.



من الواضح أن بعض المعلقين سيسرون لأنه ......





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