هل ينجح الدمج الاجتماعي للسوريين في تركيا؟ - صفوان قسام

2021/06/25 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صفوان_قسام ذكر تقرير “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين” الصادر يوم 18/6/2020، أن عدد اللاجئين السوريين خارج سورية وصل إلى 6.6 مليون لاجئ تقريبا، متوزعين في 126 دولة، وأن نسبتهم بلغت 8.25% من حوالي 80 مليون لاجئ على مستوى العالم سُجل حتى نهاية 2019.



وفي تقرير سنوي سابق للمفوضية بتاريخ 20 /1/ 2016 المصادف لليوم العلمي للاجئين، صرحت أن الحرب في سوريا هي أكبر أزمة للاجئين في التاريخ الحديث! جاء هذا التصريح عندما ك ......





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