أوروجواي تعمق جراح بوليفيا بثنائية في كوبا أمريكا

2021/06/25 | 02:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتخلص منتخب أوروجواي من كبوته في كوبا أمريكا، المقامة حاليًا في البرازيل، وحقق انتصاره الأول في البطولة بالفوز 2-0 على بوليفيا، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول.وحصد منتخب أوروجواي، 3 نقاط غالية ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويتقدم للمركز الثالث.في المقابل، مني المنتخب البوليفي بالهزيمة الثالثة على التوالي، ليظل بلا رصيد من النقاط في قاع المجموعة.

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