بعد 56 عاما.. أوروبا تلغي أفضلية الهدف خارج الأرض

2021/06/25 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، الخميس، أن الهيئة القارية قررت، اعتبارا من هذا الصيف، إلغاء قاعدة الأفضلية المرتبطة بالأهداف المسجلة خارج القواعد، والتي كانت تستخدم للحسم في حال تعادُل فريقين في مباراتي الذهاب والإياب في المسابقات الأوروبية، بعد 56 عاما من الحسابات التهديفية.

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