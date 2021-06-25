السجن 30 عاما لداعشي مصري هاجم عسكريين بساطور في باريس

2021/06/25 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة الجنايات الخاصة في باريس إصدار حكمها بالسجن 30 عاما على مصري يبلغ من العمر 33 عاما، بايع تنظيم داعش، وهاجم بالساطور عسكريين في مركز كاروسيل دو لوفر التجاري في باريس، عام 2017.

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