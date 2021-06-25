2021/06/25 | 04:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمة قناعة يرسّخها الأداء السياسي، بأنّ الكارثة التي تعصف بلبنان، ليست سوى "رأس جبل الجليد"، وتالياً، فإنّ الآتي أعظم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يحيك "حزب الله" إيرانية لبنان بإبر المآسي والخضوع؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يحيك "حزب الله" إيرانية لبنان بإبر المآسي والخضوع؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).